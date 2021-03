MCD उपचुनाव रिजल्ट: बीजेपी को झटका, आदेश गुप्ता बोले- हार पर मंथन किया जाएगा

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ा झटका लगा है। पांचों वार्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें से चार वार्डों पर आम आदमी पार्टी (आप) ने जीत का परचम लहराया है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अपने नाम एक भी सीट करने में नाकामयाब रही है। एमसीडी उपचुनाव के परिणाम पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, 'जो कमियां शालीमार बाग में रह गई हैं हम उसे सुधारेंगे और 2022 के चुनाव के लिए उतरेंगे। हार की वजह पर विचार मंथन किया जाएगा। इन उपचुनावों को इस नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये दिल्ली के 2022 चुनावों का सेमीफाइनल है।' गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में अगले साल यानी 2022 में एमसीटी चुनाव होने है, लेकिन उससे पहले पांच वार्डों पर हुए उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी के चिंता का विषय बन गया है।

We will analyse the results, rethink our strategy and make required changes. We will improve on our shortcomings and perform well in the 2022 Delhi municipal elections: Adesh Gupta, Delhi BJP Chief on MCD bypoll results pic.twitter.com/bla6o7uyId