Live Video पलक झपकते ही कुंए में समा गया बच्चा, साथी की सूझबूझ से बच सकी जान

आंगन में खेलते-खेलते गहरे अंधेरे कुएं में गिरे बच्चे को उसके साथी बच्चे की सूझबूझ से बचा लिया गया है। साइकल पर खेल रहे बच्चे ने कुएं में गिर बच्चे से मोटर का पाइप पकड़कर पानी में रहने को कहा और चिल्लाकर मदद मांगी थी।

Live Video: जाको राखे साईंया मार सके न कोय...इस कहावत को दमोह में चरितार्थ होते प्रत्यक्ष देखा गया। दरअसल यहां सिविल वार्ड में पवन जैन के मकान में आंगन में बने कवर्ड कुएं में 7 साल का एक बच्चा खेलते-खेलते एक सेकंड में गिर गया। वहीं उसके साथ खेल रहे दूसरे बच्चे ने देखा ओर कुएं में गिरे बच्चे से मोटर के पाइप व रस्सी पकड़ने को कहा और चिल्लाकर मदद बुलाई। कुछ ही देर में मकान मालिक ने कुंए में उतरकर रस्सी के सहारे बच्चे को बचा लिया।

Damoh के सिविल वार्ड में पवन जैन का मकान है, उनके आंगन में करीब 28 फीट गहरा कुआं है। हालांकि यह कवर्ड है, ऊपर से जाली भी लगी हुई है। पक्के फर्श पर किराएदार के दो बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान 7 साल का अनरव जैन बच्चे खेलते-खेलते कुएं की पट्टी पर पैर रखकर खड़ा हो गया और अनियंत्रित होकर उसक पैर कुएं की जाली पर पड़ गया, जाली कमजोर होने के कारण एक पल में अनरव कुंए के अंदर गिर गया। चंद फीट दूर साइकल पर खेल रहे संयम जैन ने उसे देखा और चिल्लाकर मदद मांगी। कुएं में झांककर उसने अनरव से कहा कि कुएं में मोटर का पाइप लगा है, रस्सी भी बंधी वह उसे पकड़ ले, इतने में उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पवन जैन आ गए। उन्होंने चिल्लाकर बाकी सदस्यों को भी बुला लिया।

रस्सी बांधकर कुएं में उतर गए और बच्चे को बचा लिया

पवन जैन तैरना जानते हैं, एक रस्सी को कुएं के मुहाने पर लोहे की राड से बांधकर उसके सहारे कुएं में उतर गए और बच्चे के पास पहुंच गए। बच्चा साहसी व हिम्मत वाला था, वह कुएं के अंदर भी शांत था। पवन ने उसकी कमर में रस्सी बांध दी और ऊपर मौजूद परिवार के सदस्यों से धीरे-धीरे रस्सी खींचने को बोला। करीब 5 मिनट में बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बाद में उसी रस्सी के सहारे पवन जैन भी बाहर आए।

कुएं को पूरी तरह बंद कर रखा है, पता नहीं जाली कैसे टूटी

पवन जैन ने बताया कि गनीमत रही कि ईश्वर की कृपा से वे बुधवार को घर में ही थे, घर में और कोई तैरना भी नहीं जानता। बच्चे की आवाज सुनकर दौड़कर कुएं के पास पहुंच गए थे। अनरव काफी हिम्मतवाला बच्चा है। वह कुंए के अंदर एकदम बिना डरे शांत था, इसी कारण उसे आसानी से बाहर निकाल पाए। पवन के अनुसार कुएं को पूरी तरह बंद करके रखा है। केवल कुछ फीट का मुहांना खुला है, जिसे लोहे की जाली से बंद करके रखा है। पता नहीं पैर रखते ही जाली कैसे टूट गई। अब ग्रिल वाली जाली बनवा रहे हैं, ताकि खतरे की आशंका भी न रहे।

