Sagar: तेंदुए की दहशत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घाट रोड बंद, बैरिकेट्स लगाए, नोटिस भी चिपकाए

मप्र के सागर स्थित डॉ. हरीसिंह गौर ​की पहाड़ियों पर तेंदुआ घूम रहा है। बीती रात पहाड़ी पर बने बिजली दफ्तर के बाद एक कुत्ते का शिकार कर लिया। सोमवार को विवि प्रशासन ने घाटी मार्ग को बेरिकेट्स लगाकर बंद कर दिया है।

तेंदुए की दहशत के चलते मप्र के सागर ​में डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विवि में प्रशासनिक कार्यालय के सामने की तरफ से निकला पहाड़ी मार्ग बंद कर​ दिया गया है। प्रशासन ने यहां बेरिकेट्स लगाकर रोड को पैदल, दुपहिया वाहन सहित सभी के लिए बंद कर नोटिस चस्पा गया है। तेंदुए ने यहां बीती रात पुराने फिल्टर हाउस के पास चौकीदार के कुत्ते का शिकार कर लिया था, दिनभर सर्चिंग के बाद तेंदुए का पता नहीं चल सका।

मप्र के सागर स्थित डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में तेंदुए की दहशत से स्टाफ और कैंपस परिसर में रहने वाले शिक्षक व उनका परिवार डरा हुआ है। तेंदुए की जानकारी लगते ही विवि प्रशासन ने तहसीली तरफ से विवि जाने के लिए मार्ग को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। यहां जगह-जगह नोटिस चस्पा किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति यहां से स्वेच्छा या जबरन न निकले। इलाके में तेंदुए की जानकारी मिली है। मार्ग आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। य​दि कोई जबरन यहां से निकलता है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। संभवत: यह पहला मौका है जब विवि में तेंदुए या किसी अन्य अज्ञात जंगली जानवर की मौजूदगी से विवि का मार्ग बंद किया गया हो।

सर्चिंग के बाद भी नहीं दिखा तेंदुआ

वन विभाग के रेंजर लखन सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग को विवि​ व पुलिस के माध्यम से सूचना मिली थी कि बीती रात विवि पहाड़ी पर तेंदुआ की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। टीमें ने रात में यहां सर्चिंग की थी, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला था। सुबह से दिनभर पहाड़ी और इससे लगे जंगल के आसपास के इलाके में वन विभाग व विवि के सुरक्षाकर्मियों की टीम ने तेंदुए की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं लग सका। बता दें कि विवि के लंबे-चौड़े पहाड़ी इलाके और जंगल में पहले भी तेंदुआ आते-जाते रहे हैं। कई दफा तेंदुआ कैंपस इलाके तक पहुंच गया था। इसी कारण विवि प्रशासन ने इस बार लोगों की सुरक्षा के लिए पीछे की तरफ का आने-जाने का मार्ग बंद किया है।

