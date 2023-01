J&K: मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित मुदासिर शेख 'बिंदास भाई', एक साथ 3 आतंकियों को किया था ढेर

जम्मू-कश्मीर में तीन आतंकियों को मार गिराने वाले शहीद पुलिसकर्मी 'बिंदास भाई' को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है।

Shaurya Chakra to J&K Police Constable Mudasir Sheikh: 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कारों (Gallantry Awards 2023) का ऐलान किया गया। इस बार जिन साहसी और जाबांज जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद जवान मुदासिर अहमद शेख का नाम भी शामिल है। इस बार चार मरणोपरांत सहित छह कीर्ति चक्र दिए जाएंगे, जिसमें एक नाम 3 आतंकियों को मार गिराने वाले शहीद पुलिसकर्मी 'बिंदास भाई' को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया।

कश्मीर पुलिस जोन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उनकी बहादुरी को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। कश्मीर एडीजीपी ने लिखा, "ऐसे नायक के लिए कोई भी सलामी पर्याप्त नहीं है, जो जीवन से बड़ा है और जिसका बलिदान स्वयं मौत को कमजोर करता है। तीन विदेशी आतंकवादियों को मार गिराकर असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए शहीद सीटी मुदासिर शेख उर्फ बिंदास को शौर्यचक्र से सम्मानित किया गया। बहादुर को सलाम।"

