अमेरिका ने बढ़ाई रूस की टेंशन, फिनलैंड, स्वीडन की NATO सदस्यता पर USA की मुहर

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 4 अगस्त : रूस की आपत्ति के बीच फिनलैंड और स्वीडन को अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संगठन यानी की नाटो की सदस्यता को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन में इसके लिए बुधवार को मतदान हुआ। वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इससे फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से रक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी और इससे पूरे ट्रांसअटलांटिक गठबंधन को फायदा पहुंचेगा।

English summary

Amid threats from Russian President Vladimir Putin that Sweden and Finland would face unspecified retaliation should they join NATO, US Senate on Wednesday (local time) approved the applications of both countries to join the alliance.