भतीजी की जिद के आगे झुके शहबाज, नवाज के पाकिस्तान आने का रास्ता किया साफ, घर में मचा था कलह!

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 26: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का रास्ता हो गया है और पाकिस्तान की सरकार ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया है। नवाज शरीफ लंदन में पिछले काफी महीनों से इलाज करवा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, इमरान खान की सरकार के दौरान नवाज शरीफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर लंदन गये थे, लेकिन बाद में गिरफ्तार होने के डर से वापस पाकिस्तान नहीं लौटे।

English summary

The new Shahbaz Sharif government of Pakistan has cleared the way for Nawaz Sharif, who is living in exile in London, to return to Pakistan.