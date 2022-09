CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 सितंबर: देश में सीएए को लेकर काफी हंगामा मचा था। ऐसे में सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार (12 सितंबर) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच सोमवार को 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी और इसमें न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट भी शामिल होंगे।

Supreme Court to hear on Monday, 12th September the pleas challenging the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019.

A bench headed by Chief Justice of India UU Lalit to take up over 200 pleas on Monday. pic.twitter.com/GWkoNMKeoZ