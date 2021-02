आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त खंभे से टकराया एयर इंडिया का विमान, सभी यात्री सुरक्षित

India

oi-Kapil Tiwari

हैदराबाद। Air India Flight आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया है। दरअसल, एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के वक्त बिजली के पोल से टकरा गया। आपको बता दें कि ये फ्लाइट कतर से आंध्र प्रदेश लौट रही थी। इस फ्लाइट में 64 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, विमान में सवार सभी 64 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बात की जानकारी खुद एयरपोर्ट के निदेशक जी मधुसूदन राव ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस हादसे में विमान और क्रू मेंबर समेत सभी 64 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

Andhra Pradesh: An Air India Express flight hits an electric pole while landing at Vijayawada International Airport in Gannavaram. "All 64 passengers on board the flight and the crew are safe," says airport director G Madhusudan Rao. pic.twitter.com/yFaLMWlXHE