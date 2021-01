नांगलोई में भी हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए किसान, जॉइंट सीपी शालिनी सिंह ने की शांति बनाए रखने की अपील

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने जो उत्पात मचाया गया है, उसने पुलिसवालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित थी, जिसका रूट किसान संगठन और दिल्ली पुलिस की सहमति से तय कर दिया गया था, लेकिन उस रूट पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने आईटीओ पर उत्पात मचाया है और लाल किला परिसर में घुसकर उसकी प्राचीर से तिरंगा भी उतार दिया। कुछ ऐसे ही हिंसक हालात टिकरी बॉर्डर पर भी नजर आए, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यहां नांगलोई इलाके में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं।

पुलिसकर्मियों पर किए जा रहे हैं हमले- शालिनी सिंह

दिल्ली पुलिस की जॉइंट सीपी शालिनी सिंह ने बताया है कि नांगलोई में सुबह से ही हमने किसानों से उनके प्रस्तावित रूट से जाने की अपील की थी, लेकिन उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमले किए हैं। शालिनी सिंह ने कहा कि हम ऐसे में किसान संगठनों से ये अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें, ये गणतंत्र दिवस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो सकता।

Since morning we had been appealing to farmers to go by pre-approved route but some of them broke police barricades, attacked police personnel. Appeal to farmer unions to help maintain peace. This isn't a peaceful protest on Republic Day: Shalini Singh, Jt CP, in Nangloi, Delhi pic.twitter.com/zVIw2CaQGB