Wrestlers Row: 'सभी एथलीट खुलकर सामने आए ...' पहलवानों के आरोप पर पीटी उषा ने दिया बयान

IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि 'हम सभी एथलीटों से अनुरोध करते हैं कि वे खुलकर आगे आएं और अपनी चिंताओं को हमारे सामने रखें'।

IOA President PT Usha.भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर देश के स्टार पहलवानों ने मोर्चा खोला हुआ है। वो लगातार दो दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों में देश के स्टार खिलाड़ीगण शामिल हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया , साक्षी मलिक, और दूसरे नामचीन खिलाड़ी की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। पहलवानों का एक दल आज दिन में खेल सचिव से भी मिला था लेकिन उनसे मिलने के बाद वो सभी संतुष्ट नजर नहीं आए तो वहीं इसी बीच IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने बड़ा बयान दिया है।

IOA अध्यक्ष पीटी उषा ने दिया बयान

उन्होंने कहा है कि 'हम सभी एथलीटों से अनुरोध करते हैं कि वे खुलकर आगे आएं और अपनी चिंताओं को हमारे सामने रखें, हम न्याय दिलाने के लिए पूरी जांच सुनिश्चित करेंगे, हम सभी को ये भरोसा दिलाते हैं, हमने एक स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो कि इस तरह की स्थिति से निपट सकें।'

72 घंटे के अंदर जवाब मांगा: अनुराग ठाकुर

जबकि इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार इस मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ' इसमें कोई शक नहीं है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, इसका संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघको नोटिस दिया और 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जो मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा। उचित कार्रवाई की जाएगी।' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को रात्रिभोज के लिए बुलाया है।

अब हम चुप नहीं बैठेंगे: धरने पर बैठे पहलवान

पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, ये खिलाड़ियों का मानसिक औऱ शारीरिक शोषण करते हैं। ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ गया है इसलिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि पहलवानों ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई फेडरेशन से है और इससे सियासी दलो का कोई लेना-देना नहीं है।

