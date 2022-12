युवराज सिंह को लेकर गौतम गंभीर ने कहा कुछ ऐसा कि भड़क उठे फैंस, सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

Gautam Gambhir on Yuvraj Singh: गौतम गंभीर अपने एक ट्वीट के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह को लेकर कुछ ऐसा कहा कि फैंस आग बबूला हो गए।

Gautam Gambhir on Yuvraj Singh: पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी बातों को फैंस के सामने रखते हैं। कई बार गौतम गंभीर को ट्रोल भी किया गया है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि फैंस ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। गौतम गंभीर के ट्वीट पर फैंस लगातार ट्रोल कर रहे हैं।

गंभीर ने युवी को बताया बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर

दरअसल, युवराज सिंह के बर्थडे पर गौतम गंभीर ने उन्हें अपने ही अंदाज में विश किया। गौतम गंभीर ने युवराज सिंह को भारत का सबसे बेस्ट वनडे क्रिकेटर बताते हुए उनकी तारीफ में एक ट्वीट किया। गौतम गंभीर ने ट्विटर के जरिए युवराज सिंह को बर्थडे विश करते हुए लिखा कि भारत के अब तक के बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। गंभीर की यह बात कुछ फैंस पचा नहीं पा रहे हैं।

Happy Birthday to the best white ball cricketer India has ever produced! @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/DosQuPOULy

सोशल मीडिया पर फैंस ने किया ट्रोल

गौतम गंभीर ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से आगे युवराज सिंह को रखा है। उन्होंने युवराज को वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बेस्ट खिलाड़ी करार दिया है। जिसके बाद फैंस उनके इस विचार पर असहमति जता रहे हैं। फैंस सोशल मीडिया पर गंभीर को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं। गंभीर इससे पहले भी कई मौकों पर विराट कोहली को बेस्ट क्रिकेटर मानने से इनकार करते देखे जा चुके हैं।

Don't agree with you @imVkohli is the best, yes yuvi is a hero not question about that