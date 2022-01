पंजाब कांग्रेस ने जारी की 23 प्रत्याशियों की लिस्ट, सिद्धू के भतीजे को भी टिकट

Punjab

नई दिल्ली, 26 जनवरी: पंजाब में चुनावी घमासान जारी है, जहां दोबारा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मंगलवार देर रात पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें 23 प्रत्याशियों के नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लिस्ट पहले ही आ जानी थी, लेकिन पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में सहमति नहीं बन पाई थी।

इस नई लिस्ट में परिवारवाद भी देखने को मिला, जहां पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार की बहू करन बरार को मुख्तसर से उतारा है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे स्मित सिंह अमरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पिछला चुनाव हारने वाले राज्य के पूर्व मंत्री अश्वनी सेखरी को बटाला से मैदान में उतारा गया है। वहीं फिरोजपुर ग्रामीण से आशु बांगर, फजिल्का से देविंदर गुबाया, गुरु हर सहाय से विजय कालरा, साहनेवाल से विक्रम बाजवा और कोटकापुर से अजयपाल सिंह संधू को टिकट मिला।

Congress releases another list of 23 candidates for the upcoming #PunjabElections

Smit Singh, nephew of Navjot Singh Sidhu to contest from Amargarh & Karan Kaur Brar, daughter-in-law of former Punjab CM Harcharan Singh Brar, to contest from Muktsar pic.twitter.com/bbnnKAPuVA