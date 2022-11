MP: सीएम साहब भी गजब हैंः चलती कार में कर दिया आरओबी का नामकरण

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी गजब हैं। सागर के आरओबी के नामकरण को लेकर उनका एक वीडियो जारी हो रहा है। इसमें चलती कार में वे आरओबी का नाम डॉ. हरीसिंह गौर के नाम पर करने की घोषणा कर रहे हैं। बता दें कि वे शनिवार शाम को सागर आए थे। यहां पर गौरमूर्ति पर ब्रिज के डिजीटली लोकार्पण की प्लानिंग थी, लेकिन एनवक्त पर विधायकों की गुजारिश पर सीएम मकरोनिया पहुंचकर ब्रिज का लोकार्पण करने को तैयार हो गए।

Sagar गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम को सागर आए हुए थे। मुख्य शहर में गौरमूर्ति पर कार्यक्रम के बाद वे मकरोनिया पहुंचे जहां नव निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया था। यहां रिबिन काटने के वे ओवर ब्रिज तक पहुंचे थे। चूंकी यहां मंच बगैर नहीं बनाया गया था, इसलिए उन्होंने पब्लिक को संबोधित नहीं किया। ऐसे ही मिलकर वापस चले गए। इधर रात शिवराज सिंह चौहान का एक वीडिया सामने आया जिसमें वे चलती कार में मकरोनिया आरओबी का नामकरण डॉ. हरीसिंह गौर के नाम पर करने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ पीछे की सीट पर बैठे किसी स्टाफ के व्यक्ति ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया था।

भाजपा नेताओं की होटलों के मुहाने पर बना है ब्रिज

मकरोनिया में रेलवे ओवर ब्रिज करीब दो साल तक अटका रहा। दरअसल बहेरिया इलाके में एक तरफ यह मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास व होटल के पहले खुलता है तो मकरोनिया कि तरह यह लिकर किंग और पूर्व विधायक व भाजपा नेता संतोष साहू की होटल पैराडाइज के पास खुलता हैं। कद्दावर, प्रभावशाली नेताओं के कारण पहले इसकी ड्राइंग-डिजाइन दो दफा चेंज की गई थी। बाद में इसे सीधा बनाया गया था।

