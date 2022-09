अनूठी मिसालः लोहगड़ियों ने समाज के घायल व्यक्ति के लिए अस्पताल के पास लगाई चौपाल, जुटाई ऑपरेशन की राशि

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 1 सितम्बर। मप्र के सागर में लोगड़िया समाज ने अपनों की मदद का अनोखा उदाहरण पेश किया है। सड़क हादसे में घायल हुए समाज के एक व्यक्ति को बचाने पूरे जिले का लोगड़िया समाज एकजुट हो गया। किसी ने 100 किसी ने 500 तो किसी ने हजार रुपए जमा कर आपरेशन के लिए अस्पताल के खर्च की राशि जुटाई है । बुरे वक्त में समाज का इस तरह का सहयोग देख न सिर्फ मुसीबत से जूझ रहे घायल लोगड़िया का परिवार बल्कि इंसानियत मुस्कुरा उठी।

English summary

Logadiya society is considered to be the most backward, but they are ahead of all other societies in helping sociality and coming forward to help the individual of the society. For the treatment of the person injured in a road accident in Sagar, a roadside chaupal was set up near the hospital, the chief laid a sheet and within a few minutes the cost of the operation was met. The young man is being treated at the biggest private hospital in the city.