सुब्रमण्यम स्वामी ने PM मोदी पर साधा निशाना, बोले- गुजरात ही क्यों, महाराष्ट्र और केरल भी 'तौकते' से प्रभावित

नई दिल्ली, 22 मई। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ ट्विटर बम फोड़ा है। देश कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच चक्रवाती तूफान तौकते ने महाराष्ट्र, गुजरात और केरल समेत कई तटीय राज्यों में तबाही मचाई। बीते बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तौकते प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 1000 करोड़ रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब सिर्फ गुजरात के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'जब पीएम गुजरात गए तो तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपए का चेक जारी कर दिया। उन्हें अब निष्पक्षता दिखाते हुए इससे भी बड़ी राशि की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र और केरल के लिए भी चेक जारी करना चाहिए, जहां तूफान ने गंभीर क्षति पहुंचाई और वो वहां जा नहीं सके।'

Now that PM went to Gujarat and promptly issued ₹1000 crore cheque, he should in fairness also issue cheques ( I think a larger amount) for Maharashtra and Kerala where he could not go, but where the damage was severe.