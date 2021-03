India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। मनसुख हिरेन हत्‍याकांड में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को लेकर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही NIA रविवार को वाजे को सीन रिक्रिएट करने के लिए मीठी नदी के पास लेकर गई थी। इस दौरान उनकी निशानदेही पर एनआईए ने नदी से सीपीयू, लैपटॉप, गाड़ी के नंबर प्‍लेट्स और डीवीआर बरामद किया था। जानकारी के मुताबिक नदी से दो नंबर प्‍लेट मिले थे। अब विजय नाडे नाम के एक शख्‍स ने दावा किया है कि ये नंबर प्‍लेट उसकी गाड़ी के हैं, जो पिछले साल 16 नवंबर को गायब हो गई थी।

नाडे ने बताया कि उसकी गाड़ी 16 नवंबर 2021 को चोरी हो गई थी। इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। नाडे ने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई। नाडे ने कहा कि तीन महीने तक गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली लेकिन रविवार को उन्हें इस बारे में बताया गया। आपको बता दें कि एनआईए को नदी से दो नंबर प्लेट मिले हैं उनपर एक ही नंबर MH02FP1539 लिखा हुआ है। गौरतलब है कि एनआईए को सचिन वाजे के ऑफिस से एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें एनआईए को शक है कि यह डायरी परमबीर सिंह के जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी हो सकती है।

One, Vijay Nade claims that number plates that were recovered yesterday by NIA from Mithi river, belong to him. He says, "My car was stolen on Nov 16, 2020,&, an FIR was filed. I've a copy of the same. For 3 months, there was no information but yesterday, I was informed about it" pic.twitter.com/Tf97LhiSTb