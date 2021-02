कांग्रेस नेता ने अमिताभ-अक्षय को बताया 'कागज के शेर', बोले- जो जनता के साथ नहीं, वो असली हीरो नहीं

India

मुंबई। पेट्रोल और डीजल के दामों में पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। ईंधर की बढ़ी कीमतों को लेकर अब सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर चुप्पी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के फिल्मों की शूटिंग बंद कराने तक की धमकी दे दी।

कांग्रेस जहां अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी ने बॉलीवुड स्टार्स को धमकी देने के लिए विपक्ष की कड़ी निंदा की है। नाना पटोले की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुंबई स्थित उनके घर 'जलसा' के बाहर भारी संख्या में पुलिसबलों को तैनात किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने फिर से विवादित बयान देते हुए शनिवार को कहा कि 'हम पीछे नहीं हटे हैं। जब भी उनकी फिल्में रिलीज होंगी या जब हम उन्हें स्पॉट करेंगे, तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे।'

I didn't speak against Akshay Kumar&Amitabh Bachchan but against their work. They're not real heroes. If they were, they would've stood beside people during their sufferings. If they want to continue being 'kagaz ke sher', then we don't have any problem:Maharashtra Congress chief pic.twitter.com/ryozCkjnLs