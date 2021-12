CDS Bipin Rawat: जनरल बिपिन रावत ने किस बात पर कहा था "ऐसे पाप की इजाजत सेना में नहीं देंगे"

India

नई दिल्‍ली, 08 नवंबर। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में सेना के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत उनकी पत्‍नी समेत कुल 14 लोग सवार थे। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत हमेशा अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। जनरल बिपिन रावत आर्मी में किसी भी तरह की दखलनदाजी बर्दास्‍त नहीं करते थे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बात थी जब बिपिन रावत को ये कहना पड़ा था कि ऐसे पाप की इजाज सेनो में वो नहीं देंगे?

CDS Bipin Rawat: Why did General Bipin Rawat say that "Such a sin will not be allowed in the army"