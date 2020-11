BSES ने दिल्ली सरकार को दी 3 एंबुलेंस और 50 हैंड सैनिटाइजर की मदद, स्वास्थ्य मंत्री ने किया धन्यवाद

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार इस वक्त कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए BSES यमुना पावर लिमिटेड ने सरकार की मदद की है। दरअसल, BSES ने सोमवार को 3 एंबुलेंस और 50 हैंड सैनिटाइजर की मशीन दिल्ली सरकार को मुहैया कराई। इस सहयोग के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तीनों एंबुलेंस को हरी झंडी दिखा कर अस्पतालों के लिए रवाना किया।

तीन अस्पतालों में भेजी गईं एंबुलेंस

दिल्ली सरकार ने इन तीन एंबुलेंस को जीटीबी अस्पताल, जीबी पंत और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के लिए रवाना किया। इसके अलावा BSES द्वारा दी गई 50 हैंड सैनिटाइजर मशीनों का दिल्ली सचिवालय में उद्घाटन किया गया। सत्येंद्र जैन ने बताया कि इन मशीनों को अलग-अलग मोहल्ला क्लीनिक में लगाया जाएगा, ताकि वहां आने वाले लोग हैंड सैनिटाइज कर सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने किया BSES का धन्यवाद

दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में सत्येंद्र जैन ने BSES यमुना पॉवर लिमिटेड का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह एम्बुलेंस और हैंड सैनिटाइजर दिल्ली के लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यह मशीनें अच्छी गुणवत्ता वाली और कॉन्टैक्ट लैस हैं। इन मशीनों को हाथ से छूने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर BSES के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर पी.आर. कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि हम लोग अपनी सीएसआर पहल 'सुरक्षा' के तहत तीन एंबुलेंस और 50 हैंड सैनिटाइजर मशीनों का वितरण कर रहे हैं।

क्या-क्या सुविधा है BSES की एंबुलेंस में

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एंबुलेंस की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि यह जीवन रक्षक एम्बुलेंस है, इसमें वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसका दिल्ली के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।

