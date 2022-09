Bizarre

oi-Bhavna Pandey

Man wins Lottery Jackpot : रातो-रात अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है लेकिन कुछ खाया किस्‍मत वाले लोग ही होते हैं जिनका सपना पूरा होता है। बिना मेहनत के अमीर बनने का सपनें को पूरा करने के लिए लोग लॉटरी खरीदकर अपनी किस्‍मत अजमाते हैं। इनमें से कुछ ही किस्‍मत वाले होते हैं जिनकी लॉटरी निकलती है। रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले ऐसे ही एक सख्‍स की ना केवल लॉटरी निकली है बल्कि ऐसा जैकपॉट लगा है जिसकी बदौलत उसको हर साल लाखों की रकम मिलेगी।

English summary

Man used to play lottery every day, won the jackpot by adopting this trick, now you will get 20 lakh rupees every year