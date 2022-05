सूर्य की राशि से जानिए किस दिशा में खोदना चाहिए घर की नींव

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 12 मई। घर का निर्माण प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त तो देखा ही जाता है किंतु घर निर्माण के लिए नींव किस दिशा में खोदना चाहिए इसका ध्यान कई लोग नहीं रख पाते हैं। वास्तव में अपना घर बनाना जीवन के सबसे बड़े कार्यो में से एक है। इसलिए नींव खोदने की दिशा सही होनी चाहिए।

भारतीय मुहूर्त शास्त्र में इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें देखकर आप स्वयं भी यह पता लगा सकते हैं किघर की नींव किस दिशा में खोदना प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह किनींव हमेशा कोणों में ही खोदी जाती है, दिशाओं में नहीं। अर्थात् घर की नींव ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य कोण में ही खोदी जाती है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा में नहीं।

अब गृह निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व किस दिशा में नींव खोदी जाना चाहिए यह देखने के लिए हमें सूर्य के गोचर पर ध्यान देना होगा। जिस दिन आप शुभ मुहूर्त देखकर गृह निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं उस दिन सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है, उसी के अनुसार खात अर्थात् नींव खोदने के कोण का निर्धारण होता है। घर, मंदिर और जलाशय आदि निर्माण के लिए सूर्य की राशि से अलग-अलग दिशाएं आती हैं।

गृहारंभ के लिए

मंदिर निर्माण के लिए

English summary

Know in which direction the foundation of the house should be dug from the sun sign. what says Gajendra Sharma about this.