डेयरी विस्थापनः दो महीने में सभी डेयरियां होंगी बाहर, रतौना में 20 रुपए फीट में मिलेगी जमीन

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Smart City सागर में नए साल से सड़कों को आवारा और पालतु मवेशी नजर नहीं आएंगे। यदि सबकुछ ठीकठाक रहा तो दिसंबर के अंत तक यहां की डेयरियों को रतौना स्थित डेयरी प्रोजेक्ट की जमीन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सबसे अहम बात यहां जमीन सबसिटी रेट अर्थात 20 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट की दर से डेयरी संचालकों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को नगर निगम में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिया गया। एमआईसी के सामने शहर विकास व नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम विषय रखे गए थे, जिन पर सभी की सहमति से स्वीकृति व सहमति दी गई।

Sagar महापौर संगीता डॉण् सुशील तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न मेयर इन कौसिंल की बैठक में शहर विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के कई निर्णय लिए गए। बैठक में निगमायुक्त चन्दशेखर शुक्ला के साथ एमआईसी सदस्य अनूप उर्मिल, रेखा नरेश यादव, शैलेष केशरवानी, मेघा दुबे, रुपेश यादव, आशारानी नंदन जैन, संगीता शैलेष जैन, कंचन जड़िया, धर्मेन्द्र खटीक सहित बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसमें शहर से डेयरियों के विस्थापन के संबंध में निर्णय लिया गया कि शहर में स्थित डेयरियों को दिसम्बर 2022 तक शहर के बाहर रतौना में शिफ्ट करने का काम पूरा किया जाए। इसलिए इसके विस्थापन की कार्यवाही तेज की जाए और सूचीबद्ध किए गए पशुपालकों में अगर कोई पशुपालक छूट गए हो तो दो तीन दिन में जोड़ लिया जाए। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर 20 रुपए प्रति स्केयर फीट के हिसाब से भूमि दी जाए।

बीएलसी की नई सूची को स्वीकृति दी गई

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीएलसी घटक के तहत तैयार डीपीआर का महापौर परिषद ने अनुमोदन किया। निगम स्टेडियम में स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर द्वारा सिटी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। स्टेडियम के सामने उचित पार्किग की व्यवस्था के लिए पार्क को हटाए जाने की स्वी्कृत दी गई साथ ही सदस्यों ने सुझाव दिया कि पार्क में लगे झूले.पेड़ो को यथासंभव क्षति ना पहुंचाते हुए किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। वेयर हाऊस तिराहे से वैशाली नगर चौराहा तक सीसी रोड एवं पेबर ब्लॉक के काम के लिए ऑनलाईन निविदा में अखिलेश जैन की दर स्वीकृत की गई थी, ठेकेदार को अनुबंध नहीं करने पर टेंडर निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि राजसात करने का निर्णय लिया गया। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।

लंबे समय बाद हो सकेगा बाजार बैठकी का ठेका

सागर में बाजार बैठकी ठेका के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई जिनमें उच्चतम ऑफर निविदा समिति के प्रतिवेदन अनुसार उच्चतम ऑफर को स्वीकृति की पुष्टि की गई। बैठक में एमआईसी सदस्यों के सुझाव अनुसार अन्य कई निर्णय लिए गए। एमआईसी सदस्य शैलेष केशरवानी के सुझाव पर निगम कार्यालय में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध् कराने परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने, रेखा नरेश यादव के सुझाव अनुसार सड़को पर जो लोहे की जाली लगाई जाती है, वह कुछ सालों बाद क्षतिग्रस्त हो जाती है इसलिये उनके स्थान पर प्रीकास्ट चेम्बर लगाने और छोटे.छोटे कार्य को कराने दरों के लिए सालाना टेन्डर मंगाने के निर्णय लिया गया। एमआईसी सदस्य कंचन जड़िया ने प्रस्ताव रखा कि बड़ा बाजार में महाकाल लोक उज्जैन की तर्ज पर कृष्ण लोक बनाया जाए इसमें तय हुआ कि इंजीनियर्स द्वारा इसका प्राक्वलन तैयार कराया जाएगा और राशि की स्वीकृति के लिएनगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह को यह प्रस्तुत किया जाएगा।

English summary

Deadline has been given for dairy displacement in Smart City Sagar till the end of December. For this, land is being made available to dairy operators in Ratona. For this, MIC has fixed the rate of Rs 20 per square feet.