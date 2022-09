झारखंड के MGM अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, मरीजों को छोड़ पानी निकालने में लगा स्टाफ

Jharkhand

oi-Kapil Tiwari

रांची, सितंबर 13। देश के कई राज्यों में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। बीते कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश ने फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में आईटी सेक्टर का हब कहे जाने बेंगलुरु में बारिश की मार जो पड़ी थी, उसे हर किसी ने देखा था। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से बैंगलोर में आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारखंड से सामने आ रही हैं, जहां तेज बारिश के बाद पानी अस्पताल के अंदर घुस गया और फिर क्या नर्स और डॉक्टर सभी पानी निकालने के लिए मशक्कत करते दिखे।

MGM अस्पताल में घुसा बारिश का पानी

यह मामला झारखंड के जमशेदपुर शहर का है। यहां मंगलवार को भारी बारिश के बाद MGM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पानी घुस गया। बारिश का पानी अस्पताल के बर्न केयर यूनिट में आ गया। इसके बाद अस्पताल का स्टाफ खुद ही पानी को बाहर निकालने में लग गया। इस दौरान मरीज व उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीज बिस्तर पर ही रहने के लिए मजबूर रहे।

झारखंड में मंगलवार को हुई तेज बारिश

आपको बता दें कि मंगलवार को झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश हुई। जमशेदपुर शहर में भी भारी बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया। तेज बारिश के कारण वार्ड पानी से लबालब हो गया। नाली का पानी बर्न वार्ड के गेट से अंदर तक लबालब भर गया। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर पानी निकालने में जुट गया।

#WATCH | Jharkhand: Heavy rains that lashed the city, led to water clogging at the burn care unit of MGM Medical College and Hospital in Jamshedpur.

It forced the patients and their attendants to remain confined to their beds for a long time. pic.twitter.com/12YCt0goSb