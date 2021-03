पाकिस्तान की अजीब यूनिवर्सिटी: प्रेमी जोड़े को बर्खास्त करने के बाद अब गाना सुनने पर ठोका जुर्माना

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ बेहद अजीब सलूक किया जा रहा है। पहले लाहौर यूनिवर्सिटी में एक प्रेमी जोड़े को सार्वजनिक तौर पर प्रपोज करने के लिए यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया तो अब खैबर पख्तूनख्वा के गोमल यूनिवर्सिटी में गाना सुनने के लिए दो छात्रों पर जुर्माना ठोंक दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गोमल यूनिवर्सिटी के इस रवैये की पाकिस्तान में जमकर आलोचना की जा रही है।

गाना सुनने पर ठोंका जुर्माना

पाकिस्तान के जीयो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गोमल यूनिवर्सिटी ने दो छात्रों को गाना सुनने का दोषी पाया और उनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। दोनों छात्र इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटिंग एंड इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। आईसीआईटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जिया उल दिन ने कहा कि दोनों छात्र ब्लूटुथ के जरिए टीचिंग एरिया में गाना सुन रहे थे, लिहाजा उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 'दोनों छात्रों ने डिपार्टमेंट को वसूलों का उल्लंघन किया है और उनके गाना सुनने की वजह से दूसरे छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ा है'। इसके साथ ही दोनों छात्रों से ब्लूटुथ स्पीकर भी जब्त कर लिया गया है।

संगीत से पढ़ाई पर असर

दोनों छात्रों पर जुर्माना लगाने की बात की पुष्टि करते हुए गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिकार अहमद ने कहा है कि संगीत सुनने से पढ़ाई पर असर पड़कता है। उन्होंने कहा कि म्यूजिक की वजह से पढ़ाई का वातावरण खराब होता है और यूनिवर्सिटी में गाना सुनने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

ट्वीटर पर जमकर आलोचना

गोमल यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों पर ठोके गये जुर्माने के बाद ट्वीटर पर गोमल यूनिवर्सिटी की जमकर आलोचना की जा रही है। कई ट्वीटर यूजर्स गोमल यूनिवर्सिटी के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुशर्रफ अली फारूकी नाम के एक लेखक और पब्लिशर ने गोमल यूनिवर्सिटी की आलोचना करते हुए कहा है कि 'बहुत अच्छा गोमल यूनिवर्सिटी, आपका ये आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा है। आपने म्यूजिक सुनने पर जुर्माने का सर्टिफिकेट दे दिया है'

This is ridiculous. Two students of Gomal University DI Khan were fined Rs. 5000 for listening music in department premises. Every education institute of this State is oppressing their students in different ways. This must be stopped. @ammaralijan @Xadeejournalist pic.twitter.com/ebuYYQQ5gc