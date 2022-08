अधर में लटक गया ऋषि सुनक के PM बनने का सपना! लिज ट्रस को 32 पॉइंट की बढ़त

International

लंदन,17 अगस्त : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक,ब्रिटिश विदेश सचिव लिज़ ट्रस से पिछड़ते जा रहे हैं। कंजर्वेटिव होम वेबसाइट द्वारा यूके टोरी सदस्यों के ताजा सर्वेक्षण में लिज़ ट्रस ऋषि सुनक के मुकाबले 32 अंकों की बढ़त बना ली है। इससे ट्रस बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी बनने की रेस में काफी आगे निकल चुकी हैं।

अगर यह सर्वेक्षण सही है तो ऋषि को ब्रिटेन के पीएम की रेस में बने रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ सकता है।

Liz Truss led Rishi Sunak by 32 points in the latest survey of UK Tory members by the ConservativeHome website, suggesting she remains on track to win the race to succeed Boris Johnson as prime minister.