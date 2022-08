International

oi-Artesh Kumar

बर्लिन, 17 अगस्त : गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) थुरिंगिया के पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। बता दें कि, सीडीयू जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है, जो वर्तमान में फ्रेडरिक मर्ज़ की अध्यक्षता में है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से अधिकांश अवधि के लिए सत्ता में रही है।

English summary

Gurdeep Singh Randhawa has been elected as the first representative of the Indian community in Germany on Wednesday. Randhawa is the first Indian representative of the Christian Democratic Union of Germany (CDU) Thuringia. CDU is Germany's strongest political party, currently headed by Friedrich Merz, and has been in power for most of the period since the end of World War II.