नई दिल्‍ली, 07 जनवरी। अमे‍रिकी पॉप स्टार ब्रिटनी स्‍पीयर्स पिता की गार्जियनशिप से मुक्ति पाने के बाद फ्री बर्ड बन गई हैं। पिता की गार्जियनशिप से छुटकारा मिलने के बाद से पॉप स्‍टार बेहद खुश हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली ब्रिटनी स्‍पीयर्स ने अब अपने इंस्‍टाग्राम पर अपनी एक न्‍यूड तस्‍वीर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

English summary

Britney Spears shared a photo without clothes as soon as she got freedom from her father, was seen posing in the mirror