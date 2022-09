'दारा सिंह से मिलने नहीं दिया जा रहा है...', सुरेश चव्हाणके ने ओडिशा जेल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

India

oi-Pallavi Kumari

भुवनेश्वर, 23 सितंबर: ओडिशा में अधिकारियों ने बुधवार को सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके को दारा सिंह से मिलने की अनुमति नहीं दी। दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बच्चों की हत्या से संबंधित तीन हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है। ओडिशा सरकार के फैसले के खिलाफ बुधवार को केंदुझार जिला जेल के बाहर धरने पर बैठे दो दिवसीय दौरे पर सुरेश चव्हाणके मंगलवार को भुवनेश्वर के ओडिशा पहुंचे। सुरेश चव्हाणके ने दावा किया कि उन्हें दारा सिंह से मिलने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने बुधवार को उनसे कहा कि वह उनसे नहीं मिल सकते।

उन्होंने कहा कि यह दौरा उनकी व्यक्तिगत क्षमता से की थी। सुरेश चव्हाणके ने कहा, ''हमने 15 दिन पहले सरकार को एक आवेदन दिया था और वे सहमत हो गए थे। लेकिन आज जब मैं आया तो जेल अधिकारियों ने मुझे उनसे मिलने से मना कर दिया, हालांकि उन्होंने मेरे आधार कार्ड की एक कॉपी ले ली थी। यह हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हम दारा सिंह से मिलना चाहते हैं और यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। यही कारण है कि मैं विरोध में बैठा हूं और जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा, तब तक नहीं जाऊंगा।''

Dara Singh set fire the vehicle in which Australia’s Graham Staines & his 2 children were sleeping & burned them all alive. He is also jailed for murdering a Muslim trader & a Christian priest. Hindu right wing demanding for his release in Odisha, India. pic.twitter.com/eEvl1VD0TT