मानसून सत्र: तख्तियां लेकर पहुंचे 6 TMC सांसदों को राज्यसभा से एक दिन के लिए किया गया सस्पेंड

नई दिल्ली, 4 अगस्त। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज (बुधवार) फिर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद डोला सेन, नदीमुल हक, अर्पिता घोष, मौसम नूर, शांता छेत्री और अबीर रंजन बिस्वास ने हाथ में तख्तियां लेकर पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं 6 टीएमसी सांसदों को आज राज्यसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

राज्यसभा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टीएमसी सांसद डोला सेन, नदीमुल हक, अर्पिता घोष, मौसम नूर, शांता छेत्री और अबीर रंजन बिस्वास को तख्तियां रखने और अव्यवस्थित व्यवहार के लिए आज की सदन की कार्यवाही से हटने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 6 टीएमसी सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि छह टीएमसी सांसदों का आचरण सदन में पूरी तरह से अव्यवस्थित था और इसलिए उन्हें अध्यक्ष द्वारा नियम 255 के तहत कार्यवाही छोड़ तुरंत बाहर जाने का निर्देश दिया गया है।

TMC MPs in Rajya Sabha Dola Sen, Nadimul Haque, Arpita Ghosh, Mausam Noor, Shanta Chhetri and Abir Ranjan Biswas have been asked to withdraw from the proceedings of the House for today, for holding placards and disorderly behaviour: Rajya Sabha