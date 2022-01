दिल्लीः गाजीपुर में बम की सूचना मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर NSG और पुलिस पहुंची

Delhi

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर इलाके के फ्लावर मार्केट में पुलिस ने एक आईईडी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया है कि प्राप्त सूचना के आधार पर एक आईईडी बरामद किया गया है। दरअसल, शुक्रवार की सुबह एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधी दस्ता और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फिर बैग के आसपास के एरिया को खाली कराया गया। मामले की जांच चल रही है।

मौके पर इलाके की पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है। यहां NSG की टीम और बम डिस्पोजल की टीम ने जेसीबी मशीन के जरिये एक गड्ढा खोदा है। सूत्रों ने कहा कि गड्ढे में संदिग्ध चीज को रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है 10 बजकर 20 मिनट पर एक कॉल मिली है एहतियात के तौर पर सारे SOP को फॉलो करवाया जा रहा है।

Delhi Police rushes bomb disposal squad to Ghazipur Flower Market in East Delhi after the recovery of an unattended bag. Fire engines also sent to the site: Delhi Police