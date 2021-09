फ्लिप्कार्ट पर न्यू ईयर सेल 2016- 90% की छूट

Business

नये साल का जश्न भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सेल अभी जारी है। चाहे ऑफलाइन बाजार हों या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह आपको सेल का बोर्ड जरूर मिलेगा। ऐसा ही नजारा आपको फ्लिप्कार्ट पर भी मिलेगा, जहां पर आप 90 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

वनइंडिया कूपोनेशन के सौजन्य से आपके लिये आकर्षक कूपन लेकर आया है, जिनका इस्तेमाल कर आप अपने मनचाहे प्रॉडक्ट पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्काउंट के साथ-साथ फ्री गिफ्ट, कैशबैक आदि भी मिल सकते हैं।

फ्लिप्कार्ट के कूपन जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं-

मैमोरी कार्ड और पेनड्राइव पर 80% की छूट

महिलाओं के परिधानों पर 90% की छूट

ऑडियो और वीडियो सिस्टम पर 50% Off

जियोमी के फोन Rs.582 रुपए में

2000 रुपए से नीचे के टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन

मोबाइल एक्ससरीज, केस, कवर, आदि पर 60% की छूट

ट्रिमर, शेवर, पर्सनल केयर प्रॉडक्ट्स आदि पर 80% की छूट

टाइटन की घड़‍ियों पर 40% की छूट

महिलाओं और पुरुषों के परिधानों पर 70% की छूट

बच्चों के कपड़ों पर 80% तक की छूट

