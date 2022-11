Black Friday क्या है, शॉपिंग की यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इसका विरोध क्यों होता है ? सबकुछ जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Black Friday sale: आज शुक्रवार है और भारत में भी इस दिन को कुछ कंपनियां ब्लैक फ्राइडे के रूप में मना रही हैं। शॉपिंग पर मोटे डिस्काउंट के ऑफर दिए गए हैं। जबकि, इसका भारत से कोई भी लेना-देना नहीं है। अमेरिका को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों से भी कोई वास्ता नहीं है। लेकिन, ब्लैक फ्राइडे आज ग्लोबल शॉपिंग कल्चर बनकर उभरा है। दुनिया भर में इस दिन कंपनिया भारी डिस्काउंट का ऑफर देती हैं। ब्लैक फ्राइडे पर शॉपिंग की इतनी बातें हो रही हैं तो इसके बारे में सबकुछ जानना भी जरूरी है। यह भी जानना है कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं।

Black Friday:It has become the biggest shopping day in America. Now this tradition is spreading all over the world. But now there is opposition to this culture as well