Thane: नकली करेंसी का ठाणे पुलिस ने किया भंड़ाफोड़, 8 करोड़ रुपए के नकली नोटों के साथ दो पकड़े

Thane

Thane News: नकली करेंसी (fake Indian currency) को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) से बड़ी खबर सामने आईं है। यहां ठाणे क्राइम ब्रांच (Thane Crime Branch) की यूनिट 5 ने पालघर से 2000 रुपए के जाली नोट बरामद किए है, जिनका मूल्य करीब आठ करोड़ रुपए बताया है। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही पालघर (Palghar) के रहने वाले हैं। इससे जुड़े अन्‍य आरोपितों की तलाश जारी है।

आठ करोड़ रुपए की जो नकली करेंसी ठाणे पुलिस ने पकड़ी है, उसे बाजार में उतारने की तैयारी चल रही थी। लेकिन ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने मार्किट में आने से पहले ही इस नकली करेंसी को पकड़ लिया। नकली करेंसी के साथ ठाणे क्राइम ब्रांच ने पालघर से दो लोगों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने 52 वर्षीय राम शर्मा और 55 वर्षीय राजेंद्र राउत को पकड़ा है।

ठाणे क्राइम ब्रांच की मानें तो आरोपी पालघर के रहने वाले हैं और नकली नोटों को बाजार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस बाबत जानकारी देते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्तों के पास से दो हजार रुपए के नकली करेंसी के रुपए 400 बंडल बरामद किए गए है। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों का नेटवर्क कहा तक फैला हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि बाजार में दो हजार रुपए के नोटों की कमी को देखते हुए जालसाज इसका फायदा उटाना चाह रहे थे। लेकिन, उससे पहले ही ठाणे पुलिस ने इस गैंग का भंड़ाफोड़ कर दिया।

