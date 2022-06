Madhya Pradesh

सागर, 27 जून। मप्र के सागर ज‍िले में पार्टी पर उपेक्षा और छलावे जैसे आरोप लगाकर खुलेआम बगावत करने वाले बागी अब पार्टी में धीरे-धीरे वापसी कर रहे हैं। इनमें से कुछ न‍िर्दलीय रुप से पार्टी प्रत्‍याशी के ख‍िलाफ मैदान में दम लगा रहे थे, लेक‍िन अब इनके स्‍वर और नजारे बदल गए है। अपने वार्ड में अब ये मतदाताओं के घर-घर जाकर कह रहे हैं कि अब आप हमें वोट मत देना, मैं पार्टी प्रत्‍याशी के साथ हूं और अपना समर्थन उनको ही दे रहा हूं।

भाजपा में पार्षद के ट‍िकट व‍ितरण सूची जारी होने के बाद से कई वार्डों में पार्टी के ही पुराने लोगों ने बगावत का व‍िगुल फूंक द‍िया था। ट‍िकट कटने से नाराज ये लोग दर्जनों की तादाद में अपने वार्ड में चुनाव लड रहे हैं। सागर के 48 वार्डों में करीब 30 बाकी चुनाव मैदान में हैं। चूंकी पार्टी में लंबे समय तक काम क‍िया है और इनका व्‍यक्‍त‍िगत जनाधार भी है सो उसी दम पर पार्टी प्रत्‍याश‍ियों के ल‍िए मुसीबत बनने जा रहे हैं। हालांकि इनको लेकर भाजपा ज‍िलाध्‍यक्ष गौरव स‍िरोठ‍िया ने इन्‍हें नाम वापस लेने या पार्टी प्रत्‍याशी के पक्ष में प्रचार-प्रसार में जुट जाने के ल‍िए कहा था, अन्‍यथा न‍िष्‍कासन जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

व‍िधायक और मंत्री के यहां से वापसी का दरवाजा खुला

भाजपा में बीते तीन द‍िन से बाग‍ियों की वापसी और न‍िर्दलीय चुनाव में सरेंडर करने की तस्‍वीरें सामने आ रही हैं। इनमें चंद्रशेखर वार्ड से दो न‍िर्दलीय प्रत्‍याशी ज‍िनमें मीरा साहू व उनके पत‍ि, दिलीप साहू ने भाजपा प्रत्‍याशी के पक्ष में समर्थन दे द‍िया है। इसी प्रकार पूर्व पार्षद पंकज सोनी गुपचुप तरीके से भाजपा में एंट्री कर चुके हैं। इसी प्रकार कृष्‍णगंज वार्ड से न‍िर्दलीय प्रत्‍याशी प्रदीप यादव ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के सान‍िध्‍य में भाजपा में वापसी कर ली। उन्‍होंने तो बाकायदा एक अखबार में व‍िज्ञापन जारी कराकर इसकी घोषणा भी की है। ऐसे ही कई अन्‍य पुराने भाजपाईयों की न‍िष्‍ठाएं वापस से जाग उठी हैं। आगामी द‍िनों में और भी न‍िर्दलीय प्रत्‍याशी संगठन के सामने सरेंडर करते द‍ि‍ख सकते हैं।

