अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉकेट की रफ्तार से क्यों बढ़ रही है कच्चे तेल की कीमत, आप पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली, जनवरी 22: पिछले कुछ हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और बुधवार को तेल की कीमत साल 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है और विश्लेषकों का कहना है कि, जनवरी और फरवरी में भी तेल का उत्पादन और उसकी सप्लाई में काफी कमी होने वाली है, यानि आने वाले हफ्तों में तेल की कीमत हर रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तेल की आपूर्ति में कमी ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से शुरू हुई है, जब दुनिया में एक बार फिर से लॉकडाउन का डर बनने लगा, लेकिन ओमिक्रॉन का असर उतना नहीं हुआ, जितना डर था, लेकिन तेल के बाजार में कीमतों का बढ़ना अब भी जारी है।

Will the price of crude oil cross $100 per barrel in the international market, what will be its effect?