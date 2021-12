बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करेगा अमेरिका, भड़के चीन ने कहा- हमने बुलाया ही कब था, करारा जवाब मिलेगा

International

वॉशिंगटन/बीजिंग: अमेरिका ने चीन में होने वाले 2022 बीजिंग ओलिपंक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही दोनों महाशक्तियों के बीच की 'लड़ाई' और तेज हो चुकी है। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को बीजिंग ओलंपिक-2022 के बहिष्कार की घोषणा करते हुए कहा कि, अमेरिकी अधिकारी चीन में होने वाले वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे।

The US has announced a boycott of the Beijing Winter Olympics 2022, to which China has said that it will retaliate.