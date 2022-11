धुंध और प्रदूषण की वजह से बढ़ रही हैं यौन समस्याएं ? कुछ उदाहरण तो भयावह हैं

India

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या अब आम हो चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर भी एक काफी गंभीर रिपोर्ट आई है। इसके चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों की सेहत बिगड़ रही है। कुछ शोध में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण का असर इतना खतरनाक है कि हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है। लेकिन, एक बहुत बड़ी समस्या पर लोगों को ध्यान बहुत कम जा रहा है। इसकी वजह से लोगों का निजी जीवन तबाह होने लगा है। गंभीर यौन समस्याएं शुरू हो गई हैं।

English summary

Due to smog and air pollution in Delhi, sexual problems can start in people. Problems can arise in the personal life of both women and men. There are some ways to avoid this