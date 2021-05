कबतक आएगी कोरोना की तीसरी लहर? गुजरात सरकार इस अनुमान पर शुरू कर चुकी है तैयारी

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गांधीनगर, 18 मई: कोरोना महामारी की तीसरी लहर की समय-सीमा तय करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन, कुछ वैज्ञानिकों ने पहले से आशंका जाहिर कर रखी है कि सरकार को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए इसकी तैयारी करके रख लेनी चाहिए। कोविड-19 की तीसरी लहर में भारत में बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता वैज्ञानिकों ने जताई है। क्योंकि, व्यस्कों की काफी आबादी इसके दो लहरों में पीड़ित हो चुकी है और बड़ी आबादी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। लेकिन, 12 साल कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन आने की अभी लंबे वक्त तक कोई संभावना भी नहीं है। अलबत्ता 12 से 18 साल के बीच के किशोरों के लिए कोवैक्सिन बनाने वाली देसी कंपनी भारत बायोटेक को इसके लिए ट्रायल की मंजूरी जरूर मिल चुकी है। लेकिन, गुजरात सरकार का कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपना एक अनुमान है और वह उसी के आधार पर तैयारियां शुरू कर चुकी है।

English summary

Gujarat government is anticipating third wave of Covid in the festive season after monsoon, hence wants to put full emphasis on vaccination