OTT पर भी रिलीज होगी द कश्मीर फाइल्स, जानिए कब और कहां देख सकते हैं

मुंबई, 19 अप्रैल: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्‍म का प्रीमियर ओटीटी प्रीमियर होगा यानी आप घर बैठे ओटीटी प्‍लेटफार्म पर देख सकेंगे। फिल्‍म का हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में ओटीटी प्रीमियर होगा।

English summary

The Kashmir Files will also be released on OTT, know when and where you can watch