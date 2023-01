Delhi Girl Dragging Case: सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का फूटा गुस्सा, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी में की तोड़फोड

Delhi Girl Dragging Case:सुल्तानपुरी इलाके में महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला की गाड़ी को तोड़ा।

Delhi

oi-Love Gaur

Delhi Sultanpuri Girl Scooty Dragging Case: न्यू ईयर की रात (01 जनवरी) को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में कार सवार 5 युवकों के स्कूटी सवार लड़की को घसीटने के मामले में लोगों के अंदर गुस्सा है। एक लड़की की कार से घसीटने से मौत के मामले में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कार को जब्त कर लिया है। इस बीच सोमवार को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां मौजूद एक गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया।

पूरा देश नए साल के जश्न के बीच दिल्ली में हुई वारदात को लेकर सन्न है। दरअसल, एक जनवरी को तड़के साढ़े 3 बजे एक कार ने पहले कंझावला इलाके में स्कूटी को टक्कर मारी और फिर 4 किलोमीटर से ज्यादा घसीटते हुए लेकर गया। कार के टायर के बीच में फंसी लड़की के घसीटने से पूरे कपड़े फट गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसका हैरान कर देने वाला वीडियो फुटेज भी अब सामने आया है।

वहीं सोमवार को सुल्तानपुरी इलाके में महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला की गाड़ी को तोड़ा। महिलाओं की भीड़ कार पर टूट पड़ी और उसको नुकसान पहुंचाने लगी।

#WATCH | Delhi: People gather to protest outside Sultanpuri Police station regarding the death of a woman who died after she was dragged for a few kms by a car that hit her in Sultanpuri area on January 1. pic.twitter.com/bsCwONThsF