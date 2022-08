Sun Transit in Leo: सूर्य स्वराशि सिंह में आएगा 17 अगस्त को, जानिए क्या होगा असर

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 13 अगस्त। नवग्रहों का राजा सूर्य अपनी राशि सिंह में 17 अगस्त 2022, बुधवार को प्रात: 7.21 बजे प्रवेश करेगा। सूर्य 17 सितंबर तक इसी राशि में रहेगा। पूरे एक माह के लिए सूर्य अपने घर आ रहा है। सूर्य के इस गोचर का सभी राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ने वाला है।

क्या करें उपाय

जिन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर शुभ नहीं है वे लोग प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। या सूर्य पिरामिड लगाएं।

English summary

Sun will enter its zodiac sign Leo on August 17, 2022, Wednesday at 7.21 am. know what will be the effect on your zodiac.