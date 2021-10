अब फंड को लेकर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी, बोलीं- कठिन समय में बंगाल को कभी नहीं मिली आर्थिक मदद

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 2 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद अब तृणणूल कांग्रेस चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वापस एक्शन में लौट आई हैं। रविवार यानी 3 अक्टूबर को आने वाले उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहीं ममता बनर्जी ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स को तो भेज देती है लेकिन कठिन समय में बंगाल को कभी फंड नहीं दिया।

गौरतलब है कि पंश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, जिसके लिए सीएम ममता बनर्जी ने झारखंड और दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को सूचना दिए बिना बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से यह बाढ़ आई है। इस बीच केंद्र पर भी निशाना साधते हुए सीएम ममता ने कहा कि केंद्र कठिन समय के दौरान (पश्चिम बंगाल को) धन नहीं भेजता है। चक्रवात अम्फान, फानी, बुलबुल और यास के दौरान आपने हमें क्या फंड दिया? उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि इस समस्या पर गौर किया जाए।

Union home minister sends thousands of Central forces & provides security to every BJP leader. But Centre doesn't send funds (to West Bengal) during tough times. What funds did you give us during cyclones Amphan, Fani, Bulbul & Yaas? I urge PM to look into this:CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/0J1NrsMD0w