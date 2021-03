हत्यारे को ‘गोरा’ बताकर अमेरिका में हो रही थी राजनीति, आरोपी निकला 21 साल का अहमद तो सबने साधी चुप्पी

International

oi-Abhijat Shekhar

वाशिंगटन: अमेरिका के सुपरमार्केट में गोलीबारी में पहले आरोपी को गोरा बताकर जमकर राजनीति हो रही थी लेकिन जैसे ही आरोपी के नाम का खुलासा हुआ ठीक वैसे ही 'गोरों' के नाम पर राजनीति करने वालों ने ट्वीट हटाना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में अमेरिका की राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस भी हैं। जिन्होंने पहले बिना सोचे समझे आरोपी को गोरा बता दिया था लेकिन जैसे ही आरोपी एक मुस्लिम शख्स निकला, उन्होने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।

I deleted a previous tweet about the suspect in the Boulder shooting. I made an assumption based on his being taken into custody alive and the fact that the majority of mass shootings in the U.S. are carried out by white men.