नॉर्थ कोरिया में कोरोना का भयानक मंजर,बाइडेन बोले-हम मदद करेंगे, नहीं मिला कोई जवाब

सियोल 21 मई : उत्तर कोरिया (North Korea)में कोरोना महामारी विकराल रूप लेता जा रहा है। वहीं,अमेरिका ने ऐसे नाजुक दौर में उत्तर कोरिया को मदद की पेशकश की है। हालांकि, किम जोंग उन की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। सियोल में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने न केवल उत्तर कोरिया बल्कि चीन को भी टीके की पेशकश की है।

बाइडेन और द.कोरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात

बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने शनिवार को मुलाकात के बाद कहा कि, उत्तर कोरिया के साथ वास्तविक कूटनीति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में वे उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को रोकने के लिए विस्तारित सैन्य अभ्यास पर विचार करेंगे। यून सुक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका लक्ष्य उत्तर कोरिया का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है।

बाइडेन और यून सुक के बयान से नाराज होंगे किम?

दोनों देशों के इस बयान के बाद उत्तर कोरिया में आक्रोश बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि, दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए बाइडन देश में कंप्यूटर चिप्स और अगली पीढ़ी के ऑटो के लिए कारखानों का दौरा कर रहे हैं और अधिक सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, उत्तर कोरिया में इस वक्त बड़े पैमाने पर घातक कोरोना वायरस का प्रकोप है।

बढ़ रहा कोरोना का मामला

बता दें कि उत्तर कोरिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर कोरिया ने माना है कि उनके देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को बुखार के लगभग 2 लाख 20 हजार मामले सामने आए। कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के अनुसार, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने कोविड महामारी विरोधी युद्ध में रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी पोलित ब्यूरो की बैठक भी की थी।

