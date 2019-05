अफगानिस्तान: प्रेज़ेंटर मीना मंगल की हत्या से उठे महिला सुरक्षा पर सवाल

International

अफ़गानिस्तान में जानीमानी पूर्व टीवी प्रेज़ेंटर की दिन दहाड़े हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जता रहे हैं.

मीना मंगल को शनिवार को काबुल में बहुत नज़दीक से गोली मारी गई.

वे अफ़गान संसद के सांस्कृतिक मामलों के आयोग में सलाहकार के तौर पर काम कर रहीं थी. इससे पहले वो टीवी प्रेज़ेंटर थीं.

गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक शनिवार को जब वो स्थानीय समयानुसार 7 बजकर 20 मिनट पर अपने दफ्तर जा रही थीं तब उनपर हमला हुआ.

अफ़ग़ानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और सिविल सोसाइटी समूहों ने मीना की हत्या के मामले की गंभीरता से जांच करवाए जाने की मांग की है.

अफ़ग़ानिस्तान के नेताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ता मीना मंगल के लिए इंसाफ़ की मांग कर रहे हैं.

हालांकि अबतक मीना के हत्यारे का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच का एक पहलू पारिवारिक विवाद की ओर भी इशारा कर रहा है.

मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा.

Can’t stop my tears at the loss of this beautiful soul. She had a loud voice, & actively raising voice for her people. In this Facebook status she says she’s threatened & she says she she trusts her Allah & that a strong woman isn’t scared of death. RIP Mina Mangal pic.twitter.com/plsoYJlPlA