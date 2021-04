बीजापुर हमला: नक्सलियों के चंगुल से आजाद हुए CRPF जवान राकेश्वर सिंह मनहास

India

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गत शनिवार (3 अप्रैल) को सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे जबकि 32 घायल हैं। इस हमले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास को भी अगवा कर लिया था। अब राहत की खबर यह है कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास को आजाद कर दिया है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि शनिवार को हुए घातक मुठभेड़ के बाद नक्सलियों द्वारा अपहरण सीआरपीएफ जवान को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद राकेश्वर सिंह मनहास के बारे में माओवादियों ने दावा किया था कि वो उनके कब्जे में हैं।

माओवादियों के चंगुल में 100 से अधिक घंटे बिताने के बाद सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई से उनके परिवार को जैसे नया जीवन मिला है। राकेश्वर की आजादी की खबर सुन उनकी पत्नी मीनू ने कहा, 'आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मैं हमेशा उनकी वापसी को लेकर आशान्वित रही। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'नक्सलियों द्वारा पति के अपहरण वाले दिन बहुत बुरे थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी उम्मदी रखी कि वो आ जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई बयान ना आना हमारे लिए परेशानी का कारण था लेकिन उनकी मजबूरी समझते हुए मैं उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहती हूं।'

