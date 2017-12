सनी लियोनी से लेकर बाहुबली, जानें इस साल भारतीयों क्या किया सबसे ज्यादा सर्च, Google ने जारी की लिस्ट

आधार लिंक टॉप पर

गूगल के How To...सेक्शन में आधार लिंकिंग टॉप पर रहा। इस सेक्शन में How to link aadhaar with PAN card लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है। आधार लिंकिंग के बाद लोगों ने How to book Jio Phone को सर्च किया। वहीं बिटक्‍वाइन इंडिया, स्‍क्रीनशॉट जैसे शब्द सर्च किए गए। वहीं Near me सेक्शन में लोगों ने Post office near me को सबसे ज्यादा सर्च किया है।