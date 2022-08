'विवेक ओबरॉय परेशान हुए होंगे...', जब सलमान संग ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या पर भड़के थे सोहेल खान

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 1 अगस्त: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें किसी से भी नहीं छिपी हैं। एक वक्त पर दोनों के प्यार के किस्सों से बाजार गर्म रहता था। कपल अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में छाया रहता था। आज हम उसी दौर की बात करते हैं, जब इस पावर कपल को साथ देखने के लिए फैंस पागल रहते थे। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है, जब सलमान खान के भाई और बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान ऐश्वर्या राय पर बुरी तरह से भड़क गए। इतना ही नहीं, एक्टर ने ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय के कथित अफेयर को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया था।

English summary

Once upon a time, the fans used to go crazy to see Salman Aishwarya together. Salman Khan's brother and Bollywood actor Sohail Khan got angry on Aishwarya Rai.