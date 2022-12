Fact Check: 24 घंटे ब्लॉक हो जाएंगे BSNL सिम कार्ड, जानें वायरल नोटिस की सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि BSNL के सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक हो जाएंगे।

Fact Check

oi-Love Gaur

By Love Gaur

BSNL News Fact Check: बीएसएनएल अपने यूजर्स के लिए नए-नए प्लान लेकर आती है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक नोटिस का स्कीनशॉर्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोगों को बीएसएनएल से नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है कि ट्राई द्वारा ग्राहक के केवाईसी को निलंबित कर दिया गया है और सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसे में क्या है इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए...



दावा- सिम अगले 24 घंटे में बंद हो जाएंगे

बीएसएनएल का सिम को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यूजर्स के सिम बंद हो जाएंगे। एक नोटिस सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रही हैं। जिसमें दावा करते हुए कहा जा रहा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी के सिम अगले 24 घंटे में बंद हो जाएंगे। वायरल पोस्ट को लेकर पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया और यूजर्स इसकी हकीकत बताई है।

PIB Fact Check ने बताई हकीकत

अपने ट्वीट में PIB Fact Check ने बताया, "लोगों को बीएसएनएल से यह दावा करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्राहक का ट्राई ने केवाईसी निलंबित कर दिया है। सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक हो जाएंगे। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। बीएसएनएल कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजता है।" इसी के यूजर्स को सावधान करते हुए पीआईबी ने कहा कि अपना व्यक्तिगत और बैंक विवरण कभी भी किसी के साथ साझा न करें।

People have received notices from BSNL claiming:

▪️ Customer's KYC has been suspended by @TRAI

▪️ Sim cards will get blocked within 24 hrs#PIBFactCheck

✔️These Claims are #Fake

✔️BSNL never sends any such notices

✔️Never share your personal & bank details with anyone pic.twitter.com/yx376C0ndE