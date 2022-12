Fact Check: ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार? जानिए न्यूज रिपोर्ट का सच

Vancouver Times की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। एलन मस्क ने FBI से इसकी शिकायत की थी।

Fact Check

oi-Love Gaur

Parag Agarwal Fact Check: ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पराग अग्रवाल को चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने FBI से इसकी शिकायत की थी। Vancouver Times की रिपोर्ट में इसको लेकर न्यूज दी गई है। ऐसे में क्या है इस न्यूज रिपोर्ट का सच जानिए...

वैंकूवर टाइम्स (Vancouver Times) में पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि अग्रवाल को ट्विटर के नए सीईओ और मालिक एलन मस्क द्वारा निकालने के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अग्रवाल को उनके घर से FBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने की उम्मीद थी।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एक ट्विटर यूजर @OhAnji77 ने एलन मस्क को धन्यवाद दिया और कहा, "इस कचरे का पर्दाफाश करने और इससे छुटकारा पाने के लिए एलन मस्क का धन्यवाद। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल को चाइल्ड पोर्न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अन्य ट्विटर यूजर पैट ब्रॉडी ने कहा, "ब्रेकिंग: ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल को ट्विटर के अंदरूनी सूत्र से टिप के बाद चाइल्ड पोर्न रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।"

Thank you @elonmusk for exposing and getting rid of this trash. Now can you get the FBI shills off of the Twitter staff?

Former Twitter CEO Parag Agrawal arrested for child porn https://t.co/pSh8ojfDIc